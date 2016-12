Crimea frente a Cataluña

Barcelona 7-03-2014. La calle o la plaza, y por tanto las cadenas o sardanas humanas y primaveras, pueden derribar a un presidente o tirano, pero tras ese indiscutible éxito, las tan celebradas estos últimos años sólo han creado caos, o retrocesos en cuanto libertad y democracia. Defender a ultranza la calle en este caso se asemeja a escupir al cielo.

De nuevo el griterío por las balanzas fiscales, con catedráticos y fórmulas que a partir de premisas preestablecidas, al igual que con el 1714, pintan el cuadro que les apetece

En Cataluña el independentismo ha celebrado con demasiado entusiasmo el poder y ‘democracia’ de la calle. Celebración, que ateniéndonos al fracaso de la pretendida internacionalización propiciada por Artur Mas, y a la unánime respuesta occidental al ilegal referéndum en Crimea, deberá replantear la embestida independentista. Una declaración unilateral de independencia reportaría la total indisposición del mundo occidental.

Aquel 1714 no existió tal cual se pretende, pero además en 2014, pasados 300 años, las fronteras las crean conglomerados de naciones donde la lengua o el romanticismo tribal poco tiene que ver ante la globalización y las enormes cifras que nos unen, hasta machacarnos.

De nuevo el griterío por las balanzas fiscales, con catedráticos y fórmulas que a partir de premisas preestablecidas, al igual que con el 1714, pintan el cuadro que les apetece. Y sigo preguntándome donde mete Mas-Colell en esa ecuación resuelta de antemano los no menos de 100.000 millones de euros entre enfangados y expoliados en las caixas catalanas. Las decenas de miles de millones en hipotecas-estafa cuyos vencimientos no se pagan. Los 80 millones de un terreno en Lérida. Las preferentes, y etc., etc.

Dicen que el ridículo en política se paga muy caro, y anteayer el del Ayuntamiento de Barcelona ante las fantásticas piedras del viejo Born, anticipándose al Día Internacional de la Mujer, es épico: Les dones del 1714 i el 1939, “L’Ajuntament de Barcelona recupera el paper de les dones en el curs de la història”. ¡Pobres mujeres catalanas en el curso de la Historia!

Me pregunto donde mete Mas-Colell los no menos de 100.000 millones de euros expoliados en las caixas catalanas. Las decenas de miles de millones en hipotecas-estafa cuyos vencimientos no se pagan. Las preferentes, y etc., etc

Infantil ridiculez comparando a si el lunes día 10 a Félix Millet se le ocurre ampliar la historia catalana en estos últimos 34 años: Millet abandona el hospital, “Se mantiene la fecha de este lunes 10 para reanudar el juicio del hotel del Palau aunque no está claro que el expresidente del Palau vaya a acudir”.

Pujol y su “hecho diferencial catalán” no es que hicieran el ridículo, es que en un Estado de Derecho, el mismo día 10 serían detenidos docenas de vividores del pujolismo y la independencia.

