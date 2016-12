Félix Millet, ¿mañana en la audiencia?

Barcelona 9-03-2014. Me preguntan si mañana declarará Félix Millet en el juicio por la recalificación y mordida en el hotel del Palau de la Música. La pregunta es más bien mi opinión sobre la oportuna rotura de fémur. No tengo opinión, he visto autolesiones o lesiones tan graves, que todo es posible, pero además si hace dos semanas su declaración parecía vital para el pujolismo, incluso para el proceso independentista, ahora lo que declare uno más de los recaudadores en negro, no alterará el proceso ni el panorama político catalán. El votante de CiU es insensible a la corrupción, o por cerrajón mental, o por directa o indirectamente a sueldo y subvención.

Que Millet declare que liquidaba con Pujol en persona, o pactaba con él obras públicas y recalificaciones, no es creíble, pues siempre entre el iluminado charlatán y la corrupción se situaba el íntimo de turno, o uno de sus hijos. Y a Millet ya lo amortizó con el “ma desebut”: “Estoy muy dolido con Fèlix Millet porque su actuación hace mucho daño a Cataluña“, declaraba en La Vanguardia en 2009.

Millet podría contarnos, sólo de oídas, el lado más oscuro de Pujol, es decir, los hijos y Juan Piqué Vidal (también íntimo de Millet), con o sin el ex juez Pascual Estevill. Los hijos, que se inician en los ‘negocios’ casi en la pubertad, cuando su padre alcanza la Generalitat, sí despachaban directamente con el iluminado, y los íntimos, Prenafeta, Alavedra y etc. o Artur Mas, ejecutaban las órdenes.

Y en cuanto a Juan Piqué Vidal, por más que Pujol en sus memorias lo congele en el Caso Banca Catalana (por los 80), su total intimidad hasta el presente está por descubrir: “La esposa de Pujol Jr. echó a su marido de casa, pero no de los negocios. El colmo de las casualidades hizo que la abogada que tramitó el caso fue Isabel Márquez, que más tarde sería pareja de Joan Piqué Vidal. Finalmente, entre Prenafeta, Márquez y Piqué Vidal, lograron recomponer el matrimonio de Gironés y Pujol, pese a que después vivieron varias rupturas hasta la separación final”, publica Libertad Digital.

Me decía que ese “colmo de casualidades” pone al descubierto más si cabe la íntima relación de Piqué Vidal con Pujol e hijos, abarcando intimidades, golfería, y negocios… extorsiones y blanqueo incluidos.

Las mil caras de Jordi Pujol pudieran dinamitar su última pirueta o cortina de humo, la independencia, pero no está tan claro: ‘CiU recupera el liderato ante una ERC que pierde fuelle’, publica hoy el subvencionado El Periódico.

Pero CiU es Pujol… y los Pujol huelen a puro gansterismo. El poder degenera.

Repito la única cita sobre Juan Piqué Vidal en las hipócritas memorias, refiriéndose al caso Banca Catalana. Pág. 119: “Tuve al lado personas que me ayudaron mucho, sobre todo Miquel Roca y Luís Prenafeta, que se encargaron de seguir las acciones judiciales que llevaban los abogados Juan Piqué Vidal y Juan Córdoba. Los cuatro merecen una expresión de gratitud porque aparte de llevar muy bien las gestiones, consiguieron una cosa muy importante en aquel momento: mantenerme al margen, tanto como fuera posible, del día a día de la querella. Yo necesitaba tranquilidad, serenidad y protección para seguir haciendo mi trabajo, que era el de presidente de Cataluña”.

La Gran Corrupción:

Jordi Pujol y Juan Piqué Vidal: sus “Iniciatives”

27 May 2013.- “La principal empresa de Jordi Pujol Ferrusola, Iniciatives Marketing i Inversions S.A., que está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, fue creada por testaferros dirigidos por el polémico abogado (…)”.

