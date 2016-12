Los ucranianos afincados en Madrid se manifiestan por la paz

Un grupo de más de dos docenas de ucranianos tomó las calles de Madrid el pasado miércoles para mostrar el rechazo de la invasión de las tropas rusas en territorio ucraniano. No forman parte de ninguna asociación, pero aún así muestran su inconformidad con las acciones de Putin. Con sus pancartas de ‘Paz en Ucrania’ piden la intervención pacificadora de Europa.

El 5 de marzo a las 16h, se iban amontonando un grupo de ucranianos bajo la escultura ecuestre de Carlos III situada en la Puerta del Sol. No son pocos, pero tampoco fueron tantos como para poder hacer una manifestación. Lo que decidieron fue dividirse en dos grupos y enseñar sus pancartas en los pasos de peatones de la Gran Vía y Cibeles. Los españoles los observaban, sacaban fotos o les pitaban en señal de apoyo. Muy pocos les preguntaban sobre el porqué de su reivindicación.

Lilia Mykolayiv, una mujer rubia, de tez blanca y con la voz cantante del grupo, ordena a los jóvenes en dónde colocarse. Todo esto en ucraniano y con las miradas de los que no entienden el idioma puestas en ella. “Lo que estamos haciendo es apoyar a Ucrania en lo que está pasando allí. Porque hay tropas rusas en el territorio ucraniano. Realmente Putin, en las declaraciones que hace ahora, dice que no quiere que haya guerra. Sin embargo, nosotros no lo vemos lógico. Si ha introducido tropas es que quiere hacer algo con ellas”, dice Lilia. “Queremos ayuda por parte de todas las Organizaciones Internacionales, porque si hay guerra en Ucrania ello podría traducirse en una Tercera Guerra Mundial. Realmente si Estados unidos y Rusia se chocan en territorio ucraniano, van a morir muchos ucranianos pero también de los otros bandos”.

Ante el posible conflicto, ellos siguen haciendo visible el problema ucraniano en las calles españolas. Éste sábado a las 12h marcharán una manifestación desde la Plaza de España para recorrer la Gran Vía. Una manifestación “en contra de la guerra y el ilegal referéndum que se quiere llevar a cabo en Ucrania”.